В Петрозаводске собираются отключить телерадиовещание

Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия предупреждает пользователей о кратковременных перерывах в телерадиовещании, сообщается на сайте городской администрации.

Так, в период с 16 по 18 ноября в Петрозаводске вещание на объектах телерадиосети может быть приостановлено с 9.00 до 14.00. Работы будут проводиться в один из указанных дней в зависимости от погодных условий.

Отключения вызваны работами по техническому обслуживанию антенн и подъемных механизмов.

Жителям напоминают, что узнать о плановых отключениях трансляции можно на сайте филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети и в «Кабинете телезрителя». Также для информирования о работе ближайших цифровых объектов разработано бесплатное приложение «Телегид» для смартфонов.

Фото с сайта sm-news.ru