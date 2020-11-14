14 ноября 2020, 12:05
Общество

Фото религиозного ритуала борьбы с коронавирусом опубликовано в сети

Люди в церковных облачениях и защитных костюмах кропят стены медучреждения

Фото с ритуалом то ли освящения, то ли изгнания опубликовал сегодня паблик «Эхо Москвы (unofficial)»

В одной из российских клиник провели изгнание коронавируса. Надёжный план...

– говорится в сопровождающем тексте.

Мнения участников сообщества, относительно  эффективности противовирусных мер такого рода, разделились.

Фото из группы Эхо Москвы (unofficial)

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Россия
коронавирус
COVID-19
религия
Ритуал
медицина
освящение
изгнание