Фото религиозного ритуала борьбы с коронавирусом опубликовано в сети

Фото с ритуалом то ли освящения, то ли изгнания опубликовал сегодня паблик «Эхо Москвы (unofficial)»

В одной из российских клиник провели изгнание коронавируса. Надёжный план...

– говорится в сопровождающем тексте.

Мнения участников сообщества, относительно эффективности противовирусных мер такого рода, разделились.

Фото из группы Эхо Москвы (unofficial)