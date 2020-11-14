14 ноября 2020, 12:05
Фото религиозного ритуала борьбы с коронавирусом опубликовано в сети
Люди в церковных облачениях и защитных костюмах кропят стены медучреждения
Фото с ритуалом то ли освящения, то ли изгнания опубликовал сегодня паблик «Эхо Москвы (unofficial)»
В одной из российских клиник провели изгнание коронавируса. Надёжный план...
– говорится в сопровождающем тексте.
Мнения участников сообщества, относительно эффективности противовирусных мер такого рода, разделились.
Фото из группы Эхо Москвы (unofficial)