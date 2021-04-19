19 апреля 2021, 17:24
Сбитый на Кукковке ребенок отправлен в ДРБ
В Госавтоинспекции прокомментировали аварию с участием малолетнего пешехода в Петрозаводске
В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали дорожную аварию с участием ребенка на самокате, произошедшую сегодня в 15 часов на пересечении улиц Ровио и Парфенова на Кукковке.
По данным ведомства, подростка 2007 года рождения сбил водитель автомобиля «Ниссан Альмера». Пострадавший мальчик отправлен в Детскую республиканскую больнцу на обследование.
Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. На месте происшествия работали правоохранители, а также медики скорой помощи.
Обстоятельства аварии устанавливаются.