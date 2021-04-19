Сбитый на Кукковке ребенок отправлен в ДРБ

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали дорожную аварию с участием ребенка на самокате, произошедшую сегодня в 15 часов на пересечении улиц Ровио и Парфенова на Кукковке.

По данным ведомства, подростка 2007 года рождения сбил водитель автомобиля «Ниссан Альмера». Пострадавший мальчик отправлен в Детскую республиканскую больнцу на обследование.

Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. На месте происшествия работали правоохранители, а также медики скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.