19 апреля 2021, 17:24
Происшествия

Сбитый на Кукковке ребенок отправлен в ДРБ

В Госавтоинспекции прокомментировали аварию с участием малолетнего пешехода в Петрозаводске

В ГИБДД Петрозаводска прокомментировали дорожную аварию с участием ребенка на самокате, произошедшую сегодня в 15 часов на пересечении улиц Ровио и Парфенова на Кукковке.

По данным ведомства, подростка 2007 года рождения сбил водитель автомобиля «Ниссан Альмера». Пострадавший мальчик отправлен в Детскую республиканскую больнцу на обследование.

Напомним, инцидент попал в объектив городской камеры наблюдения. На месте происшествия работали правоохранители, а также медики скорой помощи.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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Петрозаводск
Кукковка
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