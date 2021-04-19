Мужчина пропал под Петрозаводском, найден его автомобиль

Полиция Прионежского района разыскивает пропавшего без вести Сергея Романова 1958 года рождения. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Доброспас».

По данным поисковиков, ранним утром 18 апреля мужчина уехал на своем автомобиле «Нива» из дома, расположенного в деревне Половина. С тех пор о его судьбе ничего не известно. Сегодня машину пропавшего нашли в старом карьере в 1,2 километра от Половины в сторону Петрозаводска.

Мужчина был одет в камуфляжный костюм, зеленые сапоги-болотники. Всех, кто что-либо знает о судьбе этого человека или видел его после 6 утра 18 апреля, полиция просит незамедлительно звонить по номеру телефона: +7-911-403-62-66.