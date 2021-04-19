19 апреля 2021, 16:01
Происшествия

Ребенка на самокате сбили на Кукковке

От удара несовершеннолетнего отбросило на несколько метров вперед

Авария с участием несовершеннолетнего произошла сегодня, 19 апреля, на пешеходном переходе на улице Ровио в Петрозаводске.

Легковой автомобиль совершал правый поворот с улицы Парфенова на Ровио. В этот момент на пешеходный переход выехал ребенок на самокате. Столкновение получилось жестким. Ребенка отбросило вперед на несколько метров.

На месте ДТП прибыла «скорая помощь» и несколько машин ДПС.

Момент наезда на юного пешехода попал на камеру уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк». (фото Алексея Гаврилова)

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