Ребенка на самокате сбили на Кукковке

Авария с участием несовершеннолетнего произошла сегодня, 19 апреля, на пешеходном переходе на улице Ровио в Петрозаводске.

Легковой автомобиль совершал правый поворот с улицы Парфенова на Ровио. В этот момент на пешеходный переход выехал ребенок на самокате. Столкновение получилось жестким. Ребенка отбросило вперед на несколько метров.

На месте ДТП прибыла «скорая помощь» и несколько машин ДПС.

Момент наезда на юного пешехода попал на камеру уличного видеонаблюдения компании «Ситилинк». (фото Алексея Гаврилова)