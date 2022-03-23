Сбежавшего из дома подростка ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила о розыске Бекзода Батырова 2005 года рождения. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, подросток ушел из дома, расположенного в микрорайоне Тепличный, 8 марта. До сих пор его местонахождение неизвестно. Сейчас парень на связи, но заявляет, что возвращаться к родителям не хочет. Ранее он уже уходил из дома. Сегодня информация о пропаже молодого человека поступила в полицию.

На вид пропавшему 16 лет, рост 165-170 см, смуглый, волосы темные короткие. Был одет в оранжевую куртку, темные джинсы, темные ботинки.

Всех, кто знает, где находится подросток, просят звонить по номеру телефона: 8 911 409 26 96. Фото источника