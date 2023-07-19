Сбер: Жители Карелии все чаще пользуются цифровыми платежами

Объем платежей через сервис SberPay на Северо-Западе вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Увеличилось и количество транзакций - 10,6 млн операций за шесть месяцев текущего года. Это в три раза больше показателя прошлого года.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

Жители Карелии активно пользуются цифровыми платежами. Каждый второй житель региона оплачивает покупки при помощи сервиса SberPay в интернет-магазинах и терминалов SberPay QR в торговых центрах. В Карелии объем платежей через сервис SberPay за первое полугодие увеличился практически на 3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Мы наблюдаем увеличение среднего чека транзакции в 1.5 раза и рост их количества. Мы связываем это с удобством и быстротой проведения операции, а также повышенным уровнем безопасности.





По итогам первого полугодия 2023 года доля платежей, совершенных при помощи SberPay, в портфеле карт банка превысила прошлогодний показатель более чем в два раза и составила свыше 40%.

Наибольшей популярностью, если судить по объёму платежей, сервис пользуется у покупателей Санкт-Петербурга (8 млрд руб.), Архангельской (более 650 млн рублей) и Калининградской (530 млн руб.) областей.

Зеленая кнопка доступна более чем на 75 тысячах сайтов и приложений по всей стране и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.