Музыкальные шедевры в Рускеале привлекли гостей из южных регионов

По результатам анализа на основе данных Big Data оказалось, что в 2023 году в среднем на 15% увеличилось количество любителей музыки, приехавших из южных регионов и Поволжья.

Аналитика больших обезличенных данных дает возможность получать информацию о туристических потоках, посещаемости тех или иных локаций и динамике перемещений. Такие данные могут помочь при планировании и развитии туристической инфраструктуры региона, а также широко применяется для анализа мероприятий с целью создания цифрового портрета посетителя и выявления его потребностей.

Специалисты МТС выяснили, что помимо традиционного туристического потока из Москвы, Санкт- Петербурга и Ленинградской области, фестиваль посетили и гости из более южных регионов. Так, по сравнению с прошлым годом, выросло количество туристов из Краснодарского края (+5%), Татарстана (+9%) и Волгоградской области (+11%).

Анализ больших обезличенных данных показал, что примерно 33% иногородних туристов пробыли в Сортавальском районе только один день, около 29% туристов задержались на 2 дня, остальные предпочли более длительный отдых.

Кроме того, в этом году площадку фестиваля посетило на 13% больше местных жителей, чем в прошлом.

Насладиться музыкальными шедеврами под открытым небом приехали в основном гости в возрасте от 35 до 44 лет (38% от общего числа гостей фестиваля), также значительный интерес к мероприятию проявили как местные, так и иногородние зрители старше 45 лет (27%).

«Событийный туризм - один из драйверов развития отрасли в Карелии, и музыкальный фестиваль в горном парке «Рускеала», который ежегодно собирает большое количество гостей, – яркое тому подтверждение. Несмотря на дождливую погоду, мероприятие собрало достаточно много зрителей. С помощью нашей аналитики обезличенных данных можно составлять цифровой портрет посетителя и выявлять его потребности, чтобы в дальнейшем развивать бренд Ruskeala Symphony», – рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.