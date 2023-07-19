Объем и структуру ипотечного портфеля опубликовал Сбер

По итогам первого полугодия 2023 года портфель ипотечного кредитования Сбербанка на Северо-Западе достиг триллиона рублей. За год прирост составил 20% по СЗФО.

Лидируют в портфеле кредиты на новостройки – 55 процентов. При этом на господдержку приходится 70% выданных кредитных средств на первичном рынке. Увеличилась на 2% и доля ипотеки в общем портфеле кредитования физлиц Северо-Западного банка Сбербанка и составила 66 процентов.

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк:

В Карелии объем выдачи ипотеки вырос на 84% по сравнению с прошлым годом, а количество ипотечных кредитов - на 68%. Это говорит о росте спроса на жилье и повышении уровня жизни в регионе. Если сравнивать объемы выдачи ипотеки на первичное и вторичное жилье, то лидером остаётся вторичка, они выросли на 54% и 37% соответственно. При этом, по количеству ипотечных кредитов вторичка опережает первичку по росту в два раза. Мы активно работаем над улучшением условий для наших клиентов и снижаем процентные ставки, а также упрощаем процедуру получения ипотечного кредита.

Популярность у жителей Северо-Запада набирают такие программы Сбера как «Ипотека для IT специалистов» – 6,4 млрд рублей (рост в 2,6 раза; 5,2 млрд приходится на Северную столицу), ипотека на индивидуальное жилое строительство – 13,2 млрд (рост в 6,5 раз), «Семейная ипотека» – 42 млрд рублей (прирост 75%). Наиболее востребованной программой сегодня остаётся льготная ипотека «Господдержка 2020» (44 млрд руб., прирост 82%).