Сбер оценил влияние ИИ в различных отраслях российской экономики

По предварительным оценкам Сбера, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях российской экономики может дать дополнительный прирост ВВП страны на 1% уже в 2025 году. Об этом рассказал первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» конгресса «Стратегическое лидерство и технологии искусственного интеллекта».

По словам Александра Ведяхина, внедрение ИИ в ключевых отраслях экономики ведёт к увеличению таких показателей, как скорость, качество, персонализация, экономическая эффективность, в 5–7 раз. Фундамент для отраслевого внедрения ИИ в России за три года реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» уже заложен, а движущие факторы развития ИИ, такие как кадры, исследования, регуляторика и другие, развились достаточно. Теперь стоит задача ускорить переход к повсеместному и масштабному внедрению ИИ в ключевых отраслях, считает он.

Финансовый эффект от ИИ в Сбере в 2021 году составил 205 млрд рублей, цель на этот год — 230–250 млрд рублей, отметил Александр Ведяхин. Это возможно благодаря нескольким тысячам разработанных ИИ-моделей. В Сбере около 2200 процессов и 450 клиентских путей, причём более 65% процессов и 85% клиентских путей — уже с ИИ. Он привёл в пример несколько недавних ИИ-разработок Сбера.

Фреймворк LightAutoML (LAMA) позволяет автоматически строить модели обучения с учителем, человеку достаточно установить решение, загрузить датасет и поставить задачу. LAMA работает на уровне 10% лучших дата-сайентистов и снижает затраты на обучение модели более чем в 5 раз.

Kandinsky — самая большая модель генерации изображений по текстовому описанию на русском языке. Использовать её можно для создания любых видов изображений — иллюстраций, материалов для рекламы, архитектурного и промышленного дизайна и даже дизайна в области цифрового искусства.

Также разработана ИИ-модель для обнаружения научных трендов в области ИИ (SciARTM). Для обучения использовался датасет из 73 тыс. научных публикаций с топовых научных конференций. Предобученная модель дообучается на небольшом пакете новых научных статей, что позволяет идентифицировать тренды на ранних этапах. В итоге модель выявляет 85% трендов, причём делает это примерно в 5 раз быстрее, чем сообщество экспертов.

Решения компании СберМедИИ используются в 43 регионах России. Например, телекардиографом с интегрированным ИИ оснастили для расшифровки ЭКГ машины скорой помощи и фельдшерско-акушерские пункты Ярославской области. Это решение снижает время на расшифровку ЭКГ и повышает качество диагностики, а в конечном счёте — снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Так, на текущий момент телекардиографы с помощью ИИ выявили уже более 120 случаев острого инфаркта миокарда в Ярославской области.

Как федеральный центр компетенций федерального проекта «Искусственный интеллект» Сбер готов делиться своими технологическими наработками и помогать внедрять лучшие ИИ-решения в различных секторах экономики.

По нашим предварительным расчётам, которые ещё предстоит валидировать и подтверждать на конкретных кейсах, наибольший эффект ИИ может дать в строительстве, сельском хозяйстве, обрабатывающих производствах, здравоохранении. С учётом удельного веса этих отраслей в экономике ИИ даст минимум +1% к ВВП уже в 2025 году. Но я уверен, что эффект будет ещё больше,

- рассказал Александр Ведяхин Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.