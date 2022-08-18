«СФК» анонсировало новый проект «Дом у озера»

Сегодня сложно удивить городского жителя предложением на рынке недвижимости. Самый высокий дом, самый умный, большая территория. Но, есть одна особенность, которая всегда «цепляет» - первая береговая линия.

«Строительно-Финансовая компания» анонсировала новый проект «Дом у озера» на ул.Логмозерская. Одноэтажный дом рассчитан на 15 квартир и уже построен на первой береговой линии озера Логмозера.

Логмозеро соединяется с Онежским озером, но от последнего его отличает более тёплая вода и песчаные пляжи. Это идеальное место для отдыха от городской суеты.

Каждая квартира - это 53 кв.м. свободной планировки, т.е. в помещении нет перегородок - покупатель сможет самостоятельно определить зонирование пространства под собственные потребности.

В непосредственной близости с домом находятся магазины, общественные игровые площадки и места отдыха, детский сад №23. В 15 минутах ходьбы расположена средняя общеобразовательная школа №7 им. Федора Тимоскайнена, немного дальше - городская поликлиника №3. До центра Петрозаводска на машине вы доедете за 15-20 минут.

Строительство объекта находится на стадии благоустройства прилегающей территории. Осенью начнутся продажи квартир.

На покупку квартир в новом доме действуют все льготные программы по ипотеке. Уникальная возможность: купить готовое жилье по сниженной процентной ставке! (Кредит предоставляет публичное акционерное общество «Сбербанк России». Генеральная лицензия №1481 от 11.08.2015г.)

Для получения информации о ценах и планировках в новом доме доступна запись в ЛИСТ ОЖИДАНИЯ по тел. (8142) 44-55-55.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте сайте наш.дом.рф.

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