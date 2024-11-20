Сбер и ПетрГУ подписали соглашение о сотрудничестве

На площадке Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Сбером и ПетрГУ. Подписи под документом поставили ректор ПетрГУ Анатолий Воронин и исполняющий обязанности управляющего Карельского отделения Сбербанка Андрей Новицкий.

Соглашение предполагает развитие многостороннего сотрудничества между наукой и бизнесом для интеграции передовых технологий, направленных на устойчивое развитие экономики и общества.

Подписание соглашения с одним из ведущих вузов Северо-Запада – важный шаг в развитии нашего долгосрочного партнерства. Это отличная возможность объединить знания, опыт и ресурсы Сбера и ПетрГУ, чтобы внедрить передовые технологии и усовершенствовать образовательные процессы. Уверен, что наша совместная работа внесет значительный вклад в цифровизацию региона,

- отметил Андрей Новицкий, и.о. управляющего Карельским отделением Сбербанка.

Партнёрство ПетрГУ и Сбера открывает новые возможности для синергии между передовыми технологиями банка и университета. В ПетрГУ активно развиваются технологии искусственного интеллекта – в его стенах работают профильные команды исследователей-разработчиков, которые успешно создают проекты с применение искусственного интеллекта. Сотрудничество позволит стимулировать развитие цифровых технологий в Карелии и повысит конкурентоспособность на национальном уровне,

- подчеркнул Анатолий Воронин, ректор Петрозаводского Государственного Университета.

Команда Петрозаводского государственного университета участвует в развитии нейросети GigaChat от Сбера вместе с такими вузами, как МГУ им. М. В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, РАНХиГС и Университет Иннополис. Ведется работа по внедрению GigaChat в деятельность ПетрГУ.

Фото: пресс-служба Сбер