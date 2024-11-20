20 ноября 2024, 13:43
В России на съемки национальных фильмов выделят 2,6 миллиарда рублей
С 2025 по 2030 годы правительство ежегодно будет финансировать съемки национальных фильмов
В течение пяти лет, начиная со следующего года, правительство России будет выделять по 2,6 миллиарда рублей, чтобы поддерживать съемки национальных фильмов. Об этом сообщает РИА Новости.
Михаил Мишустин дал поручение о финансировании съемок национальных фильмов. Таким образом российская киноиндустрия получит новый толчок в развитии.
Деньги на поддержку национальных фильмов выделят из федерального бюджета. Минфин и Минкультуры должны будут предусмотреть выделение этих средств. Также отчет по потраченным деньгам на развитие национального кинематографа нужно будет докладывать в правительство до 20 декабря. // Фото: unsplash // jeremy yap