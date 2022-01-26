Сбер Еаптека подвела итоги работы в Карелии в 2021 году

Первый в регионе хаб СБЕР ЕАПТЕКИ начал работать в Петрозаводске в январе 2021 года. С этого момента уже тысячи горожан воспользовались сервисом. Из них 32% отдали предпочтение курьерской доставке заказов, а 42% забирают заказы из пунктов самовывоза (остальные клиенты приобретают лекарства в непосредственно в аптеке).

Сейчас петрозаводчане могут оформить покупку на сайте или в мобильном приложении и получить его самовывозом или с помощью доставки на дом, в том числе бесплатной для подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ .

Мы рады, что начали работу в Карелии в 2021 году. Жители региона активно пользуются сервисом: с момента открытия тысячи горожан сделали заказ. Благодаря широкому ассортименту, а сейчас в петрозаводском хабе представлены более 12 000 товаров, все необходимое можно купить в одном месте и получить удобным способом. На дом доставляют почти все товары, кроме рецептурных и спиртосодержащих. Эти препараты выдают в пункте самовывоза,

- рассказал операционный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Алексей Щикотуров.

В настоящий момент в Петрозаводске действует 31 точка выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКИ. С декабря прошлого года возможность заказывать медикаменты в онлайн-аптеке появилась и у жителей Кондопоги, а в ближайшем будущем сервис станет доступен в Сегеже и Костомукше. В планах – охватить все районные центры республики,

- отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.