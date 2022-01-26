Сбербанк раскрыл карельским студентам рецепт успешных стартапов

Ко Дню студента Сбер организовал образовательный онлайн-марафон на тему создания эффективных стартапов и инновационного предпринимательства. В нём приняли участие более 2000 человек из ведущих вузов и ссузов Северо-Западного региона, включая учебные заведения Карелии.

Эксперты в сфере бизнеса и образования вместе со студентами разобрали интересные стартап-кейсы, проанализировали риски, а также раскрыли секреты успешного развития своего дела.

Партнёром онлайн-встречи стало молодежное сообщество ПРОСТО. Это проект комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо мотивировал студентов быть смелыми и настойчивыми в воплощении бизнес-идей:

Многие ребята стремятся стать финансово независимыми гораздо раньше, чем получат профессиональное образование. В этом им зачастую помогают интернет и технологии, которые не требуют больших вложений. Главное – это упорство, креатив и желание учиться новому постоянно: в учебных заведениях, на образовательных курсах, по опыту успешных предпринимателей. И мы готовы в этом помогать.

Также в День студента Сбер провел специальную лекцию для учащихся Петрозаводского государственного университета, посвященную новейшим технологиям. Управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим обсудил со студентами тренды будущего, рассказал о достижениях искусственного интеллекта и об участии Сбера в его развитии, а также о карьерных возможностях для молодежи.