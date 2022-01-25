Аналитики Мегафона изучили мобильные привычки карельских студентов

Профиль учебного заведения во многом влияет на активность студентов в сети.

Самыми продвинутыми интернет-серферами оказались учащиеся Института экономики и права Петрозаводского государственного университета. Будущие экономисты и юристы используют в 3 раза больше интернета, чем среднестатистический карельский студент. Меньше всего времени в сети проводят в Петрозаводском филиале Петербургского Университета Путей сообщения – объем трафика на одного пользователя здесь в 3 раза ниже среднего по высшим и среднеспециальным учебным заведениям. Судя по всему, во время практики будущим железнорожникам не до гаджетов.

Самыми разговорчивыми оказались студенты Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова, которые на 35% больше остальных пользуются стандартной голосовой связью. Анализ BigData подтверждает, что общению в сети музыканты предпочитают телефонные разговоры. А вот специалисты в сфере юриспруденции немногословны – на 15% меньше времени, чем в среднем по вузам, тратят на звонки учащиеся Всероссийского государственного университета юстиции в г.Петрозаводске.

В целом же карельские студенты подтверждают распространенное мнение, что молодое поколение чаще пользуется мессенджерами и соцсетями, чем разговаривает по телефону. Учащийся обычно проговаривает чуть больше 270 минут в месяц – на 35% меньше, чем в среднем по республике. А вот мобильного интернета тратит почти в 3 раза больше, чем среднестатический абонент в регионе – 20 гигабайт. Чтобы не ограничивать себя в мобильном общении, студенты могут воспользоваться 20-процентной скидкой на тарифы линейки #БезПереплат, которую МегаФон предоставляет учащимся колледжей, техникумов и вузов в возрасте от 14 лет. Подключить скидку можно в салоне оператора, предъявив студенческий билет.

Чаще всего на партах в высших и среднеспециальных учебных заведениях Петрозаводска можно увидеть смартфоны Apple: в пятерке самых распространенных моделей в студенческой среде сразу три «яблочных» гаджета – iPhone 11, iPhone 7 и iPhone XR. Также популярны Huawei Honor 10 Lite и Samsung Galaxy A51.

Статистика показывает, что мобильная активность в вузах республики растет, и студенты постепенно возвращаются в аудитории, к традиционному формату учебы. В первом семестре нынешнего учебного года, по сравнению с предыдущим, нагрузка на базовые станции МегаФона, обслуживающие высшие и среднеспециальные учебные заведения, увеличилась на 20%. Тем не менее, петрозаводчане не спешат отказываться и от онлайн-образования, опыт которого приобрели во время пандемии. За последний год трафик на обучающие ресурсы в регионе вырос более чем в 5 раз. Особенно популярными стали дистанционные школы английского языка – объем интернета на их сайты увеличился почти 5 раз.