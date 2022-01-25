«Открытие Капитал» предоставил мезонинное финансирование

Структура сделки предполагает заключение долгосрочных договоров аренды приобретаемых объектов. «Открытие Капитал» планирует дальнейшее содействие росту портфеля недвижимости и акционерной стоимости ООО «Сатурн - Управление активами».

Генеральный директор «Открытие капитала», вице-президента банка «Открытие» Тимур Хамраев:

Наша задача не только предоставлять дополнительный источник финансирования своим партнерам, но и инвестировать в привлекательные проекты с высокой потенциальной доходностью.

Михаил Князев, генеральный директор «Сатурн – Управление активами»:

Для нас сотрудничество с банком «Открытие» важный шаг к еще более динамичному развитию бизнеса, позволяющий упрочить позиции на рынке. Мы продолжим искать новые рыночные возможности для наращивания портфеля качественных активов в сфере торговой недвижимости,