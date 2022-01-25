25 января 2022, 15:14
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Открылась уличная выставка картин петрозаводского художника Самсонова

По словам автора, этот перфоманс проводится для птиц и лесных зверей
Фото: ресурс https://vk.com/samsonovmarat

Необычная выставка картин проводится в деревне Машезеро Прионежского района под девизом  "Искусство в массы птиц и животных !". Ее автор -  карельский художник Марат Самсонов .

Это первая в мире уличная выставка картин для птиц и мелких зверей (кротов, ежей, бурундуков и лесных гномов). Также с полотнами могут ознакомиться йети и пришельцы из глубин враждебного нам космоса,

- рассказал художник.
 
Смысл данного перфоманса,  по словам автора,   -  уравнять в правах людей и братьев наших меньших, так как люди имеют возможность прийти на выставки художников в музеи и галереи,  а птицы и небольшие лесные жители - нет.


Мы не можем и не должны нарушать права наших соседей по планете на ознакомление с искусством,

- сказал Марат Самсонов.

На вернисаже представлено более 15 полотен на холстах  2021 - 22 годов.


Для приятного бонуса птицам был покрошен хлеб. Задумка у автора такая: птицы увидят хлеб и прилетят за едой а, заодно, увидев выставку картин, с интересом посмотрят ее.
Просмотр картин для птиц и животных абсолютно бесплатный.
Продолжительность выставки будет зависеть от метеоусловий.
 


 

 

 

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Метки: 
Самсонов
Перфоманс в Машезеро
Машезерская конфетная фабрика
уличная выставка картин