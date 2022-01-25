Открылась уличная выставка картин петрозаводского художника Самсонова

Необычная выставка картин проводится в деревне Машезеро Прионежского района под девизом "Искусство в массы птиц и животных !". Ее автор - карельский художник Марат Самсонов .

Это первая в мире уличная выставка картин для птиц и мелких зверей (кротов, ежей, бурундуков и лесных гномов). Также с полотнами могут ознакомиться йети и пришельцы из глубин враждебного нам космоса,

- рассказал художник.



Смысл данного перфоманса, по словам автора, - уравнять в правах людей и братьев наших меньших, так как люди имеют возможность прийти на выставки художников в музеи и галереи, а птицы и небольшие лесные жители - нет.



Мы не можем и не должны нарушать права наших соседей по планете на ознакомление с искусством,

- сказал Марат Самсонов.

На вернисаже представлено более 15 полотен на холстах 2021 - 22 годов.





Для приятного бонуса птицам был покрошен хлеб. Задумка у автора такая: птицы увидят хлеб и прилетят за едой а, заодно, увидев выставку картин, с интересом посмотрят ее.

Просмотр картин для птиц и животных абсолютно бесплатный.

Продолжительность выставки будет зависеть от метеоусловий.





