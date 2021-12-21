21 декабря 2021, 13:16
Сайт по продаже больничных и медсправок заблокируют в Карелии
Сотрудники прокуратуры Суоярвского района нашли в Интернете ресурс с запрещенной для распространения информацией
Сотрудники Суоярвской прокуратуры обнаружили сайт, на котором продавали медицинские справки, больничные, студенческие билеты, паспорта.
После проверки ведомство обратилось в суд с заявлением признать информацию запрещенной к распространению и ограничить доступ к интернет-ресурсу.
Суд поддержал позицию надзорного органа. Решение пока не вступило в силу.
Ранее Суоярвский районный суд удовлетворил еще семь аналогичных исков прокурора. (фото pixabay.com, niekverlaan)