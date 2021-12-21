Сайт по продаже больничных и медсправок заблокируют в Карелии

Сотрудники Суоярвской прокуратуры обнаружили сайт, на котором продавали медицинские справки, больничные, студенческие билеты, паспорта.

После проверки ведомство обратилось в суд с заявлением признать информацию запрещенной к распространению и ограничить доступ к интернет-ресурсу.

Суд поддержал позицию надзорного органа. Решение пока не вступило в силу.

Ранее Суоярвский районный суд удовлетворил еще семь аналогичных исков прокурора. (фото pixabay.com, niekverlaan)