«Сапсан» насмерть сбил молодого мужчину на глазах отца в Ленобласти

Вечером 4 октября «Сапсан», следовавший из Москвы в Санкт-Петербург, сбил насмерть человека. Об этом сообщает издание 78.ru.

По данным источника, трагедия произошла в Красном Бору в Ленинградской области. 20-летний молодой человек переходил пути в неположенном месте и был сбит составом. Он погиб на глазах своего отца, рассказали очевидцы трагедии.

Люди, встречавшие «Сапсан» на Московском вокзале в Северной столице, были удивлены состоянию поезда. У него от удара были разбиты «нос» и один из фонарей.

Обстоятельства трагического происшествия предстоит установить специалистам. // Фото «Петрозаводск говорит»