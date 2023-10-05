Мать и трехлетнего ребенка нашли мертвыми в Петербурге

В Санкт-Петербурге женщина и ее трехлетний ребенок погибли при пожаре в садовом доме. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, огонь вспыхнул в ночь на 5 октября в Красносельском районе города. Пожар тушили 20 сотрудников МЧС, работы длились три часа. Сгорели дом и баня.

На пепелище были найдены останки матери и маленького ребенка. Обстоятельства гибели членов семьи предстоит установить специалистам. // Фото: unsplash.com / Io & Tech