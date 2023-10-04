Маленькая россиянка нашла кости мамонта во время рыбалки

Необычную находку сделала восьмилетняя девочка в Нижегородской области во время рыбалки с папой.

На берегу Оки девочка нашла необычные предметы. Их сфотографировали и отправили в местный музей, специалисты которого выехали на место находки.

Оказалось, что девочка нашла кости вымерших животных – шерстистого мамонта, первобытного бизона и кость неизвестного животного. Об этом сообщается на странице Нижегородского музея-заповедника во «ВКонтакте».

Вероятно, кости переместил оползень, а затем вымыла река. Специалисты считают, что эти находки еще одно доказательство существования мамонтовой фауны на территории Нижегородской области. // фото unsplash.com/ Sean Foster