Женщина на Сахалине 80 лет прожила с 3-сантиметровой иглой в мозгу

Проводя компьютерную томографию 80-летней женщине, врачи на Сахалине обнаружили в ее мозгу трехсантиметровую иголку. Пациентка никогда не жаловалась на боли или дискомфорт, сообщили в минздраве региона.

Инородное тело нашли в этом году и предположили, что иголку поместили в мозг родители женщины. Так они хотели избавиться от новорожденной дочки в сложное военное время, предположили медики.

- Такие случаи в голодные годы не были редкостью: младенцу в родничок вставлялась тонкая игла, которая повреждала мозг. Родничок быстро затягивался, скрывая следы преступления,

- объяснили в медицинском ведомстве.

Удивительно, но малышка не только выжила – ставшую взрослой женщину никогда не мучили головные боли. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. Операцию по удалению иглы решили не проводить. // фото: minzdrav_sakh / Telegram