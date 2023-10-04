Ожидаемая продолжительность жизни в России выросла

Ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,4 года. Этот показатель растет, отметил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, его слова приводит РИА Новости.

Глава Минздрава подчеркнул, что каждый житель страны должен сам прислушиваться к своему организму и к советам врачей, чтобы максимально долго сохранять свое здоровье.

Напомним, ранее стало известно, что средняя пенсия в России в 2024 году составит чуть более 23 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com / Hush Naidoo Jade Photography