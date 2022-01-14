14 января 2022, 07:26
Самый большой астероид этого года приближается к Земле
В NASA космический объект назвали потенциально опасным
К Земле приближается крупный астероид. В NASA объект 7482 (1994 PC1) размером более одного километра причислили к разряду потенциально опасных, передает РИА Новости.
Космическое тело окажется на расстоянии равном примерно пяти дистанциям от нашей планеты до Луны 18 января. По данным космического агентства, среди астероидов, приближающихся к Земле в этом году, 1994 PC1 будет самым большим.
Астероид был открыт в 1994 году. (фото pixabay.com, MasterTux)