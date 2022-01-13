Елизавета II лишила сына титула и званий из-за серьезного обвинения

Герцог Йоркский, принц Эндрю, сын британской королевы Елизаветы II, оказался в эпицентре скандала. Королева лишила отпрыска воинских званий и титула после того, как принца обвинили в изнасиловании.

«С одобрения и согласия королевы почетные воинские звания и королевские патронажи герцога Йоркского возвращены королеве. Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо», - сказано в сообщении пресс-службы Букингемского дворца, передает РИА Новости.

Сына королева подозревают в насилии в отношении правозащитницы Вирджинии Джуффре. Женщина подала иск в федеральный суд Манхэттена, обвинив принца в изнасиловании в 2001 году, когда ей было 17 лет. Принц Эндрю заявлял, что не вступал с девушкой в связь.

Джуффре - одна из самых известных женщин, обвинивших финансиста Джеффри Эпштейна, которого привлекли к уголовной ответственности за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних. В 2019 году финансиста арестовали, но он свел счеты с жизнью. В декабре 2021 года присяжные признали его пособницу виновной в принуждении несовершеннолетних к проституции. (фото glamour.ru)