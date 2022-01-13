Ролик на YouTube впервые в истории набрал 10 миллиардов просмотров

На платформе YouTube побит рекорд по числу просмотров. Впервые в истории запись набрала более 10 миллиардов просмотров, пишут «Известия».

Рекордсменом стал ролик с детской песенкой Baby Shark Dance, созданный южнокорейской компанией Pinkfong.

Население планеты насчитывает почти восемь миллиардов человек. Видимо, видеоклип посмотрел каждый человек хотя бы один раз. Ролик был опубликован на видеохостинге пять лет назад и набрал 32 миллиона лайков. (фото скриншот)