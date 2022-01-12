12 января 2022, 21:35
Мужчина порадовал себя в день рождения и неожиданно разбогател
Американец выиграл больше 400 тысяч долларов в лотерею в день своего 71-летия
Житель США купил себе на день рождения лотерейный билет, который принес ему крупный выигрыш. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на UPI.
«Я приобрел билет в надежде на большой выигрыш, но на самом деле такого никогда не ожидаешь всерьез. На следующий день я пошел в магазин и распечатал выпавшие в результате розыгрыша числа. Когда я увидел, что все пять чисел совпали, я не мог поверить в свою удачу, особенно если учесть, что это был мой день рождения!» - рассказал 71-летний американец.
В результате счастливчик стал обладателем джекпота в размере 402 тысяч долларов (30 миллионов рублей). Мужчина заявил, что поделится этими деньгами со своей семьей. Фото pixabay.com/cbaquiran