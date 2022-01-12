КХЛ приостановила проведение регулярного чемпионата из-за Covid-19

Континентальная хоккейная лига объявила о приостановке сезона из-за стремительного роста числа заболевших Covid-19. Об этом сообщается на сайте лиги.

«В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых лига объявит дополнительно», - говорится в заявлении на официальном сайте КХЛ.

На сегодняшний день уже семь команд лиги отправились на карантин из-за коронавируса. В январе в КХЛ были отменены 17 матчей. Фото pixabay.com/soerli