Названы признаки инсульта, при которых нужно сразу вызывать скорую

Американские ученые перечислили признаки инсульта, при появлении которых нужно немедленно вызывать скорую помощь. К числу таких симптомов, в первую очередь, относятся онемение рук, ног или лица, а также проблемы с речью, пишет «Газета.ру».

Еще одним признаком инсульта служит внезапная спутанность сознания, предупреждают медики. Кроме того, симптомами может служить слабость в какой-то половине тела, проблемы со зрением, головокружение, сложности при ходьбе (потеря равновесия или нарушение координации), а также «внезапная сильная головная боль» без видимых причин.

Тем, кто подозревает у себя инсульт, посоветовали не ехать в отделение неотложной помощи самостоятельно, а вызвать скорую. При этом специалисты отметили, что лечение этого заболевания наиболее эффективно в случае, если его диагностируют в течение трех часов после появления первых симптомов. У пациентов, которые своевременно получают необходимые препараты, больше шансов на полное выздоровление, заявили эксперты. Фото pixabay.com/geralt