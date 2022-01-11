В Instagram появится новая удобная функция

Пользователи Instagram смогут менять сетку своего профиля. О введении новой функции рассказал один из разработчиков соцсети Алессандро Палуцци, его слова приводит «Лента.ру».

Новая функция позволит юзерам в любом порядке менять местами свои публикации, а также закреплять некоторые из них наверху. До этого момента пользователи не могли редактировать расположение постов в сетке: публикации располагались в хронологическом порядке.

Включить новую функцию можно будет в настройках страницы. В ближайшее время она появится у некоторых пользователей Instagram в тестовом режиме.

С выходом обновления пользователи также смогут добавлять в истории новые стикеры «Реакции». Фото pixabay.com/Webster2703