Самым пьющим регионом России оказалась Карелия

Самым пьющим регионом в России стала Карелия. Такую статистику за 2022 год представили специалисты Росалкогольрегулирования. В сравнении с предыдущими годами покупать алкоголь в республике стали гораздо больше.

На душу населения в Карелии пришлось11,9 литра этанола – это рекордный показатель среди субъектов РФ. Чуть меньше потребляют чистого спирта на Сахалине -11,7 литра, Коми - 11,2 литра, Мурманской области – 1 литров, Камчатском крае - 10,5 литра.

Больше всего трезвенников в Чечне, там на душу населения потребляют всего 0,1 литра этанола, в Ингушетии - 0,2 литра, Кабардино-Балкарии - 0,8 литра, Дагестане - 0,9 литра, Северной Осетией - 1 литр.

При этом в Карелии за последние годы стали покупать спиртного больше. По данным Росалкогольрегулирования за 2019 год наша республика вошла в пятерку самых пьющих. В 2020-м Карелия уже была в тройке «нетрезвых» субъектов, но не на первом, а на втором месте.

Надо признать, что россияне в целом стали пить больше. Средний показатель на человека в 2019 году составлял 6 литров этанола, к 2021-му он вырос до 6,3 литра, а к 2022-му – до 6,4 литра. // фото: freepik.com