"Мы не настолько богаты, чтобы оплачивать стихийные бедствия..."

Текст: Елена Малишевская

В нашу редакцию пришло письмо от жительницы поселка Летнереченский Беломорского района Надежды Александровны Сидоровой. Год назад — 18 февраля 2022 года снег, накопившийся на крыше, подтаял и съехал, повредив кирпичную стенку веранды. 73-летняя женщина обратилась в компанию «Росгосстрах», с которой у нее был заключен договор на страхование дома, в том числе и на случай стихийного бедствия. В течение девяти месяцев Надежда Александровна собирала документы, звонила, стучалась, и только в ноябре получила письмо - отказ в страховой выплате. Мы попытались выяснить, почему так долго длилась эта история, и что же для страховщиков является стихийным бедствием, а что нет.

Надежда Александровна Сидорова живет одна. Застраховала свой дом на случай наступления трех рисков: пожар, удар молнии и стихийное бедствие. Когда 18 февраля прошлого года снег сошел с крыши и повредил веранду, она не особо надеялась, что ей что-то выплатят. Но как человек ответственный решила поставить в известность страховщика: позвонила и рассказала, что и когда случилось. На там конце провода сообщили, что приедет страховой агент, ждите. Если бы на этом этапе женщине просто объяснили, что снег с крыши — не страховой случай, не было бы месяцев мытарств, убитого времени и нервов. Но нет...

В течение месяца Надежда Александровна несколько раз звонила в свою страховую компанию — беспокоилась, что агент все не едет, а действие страховки подходит к концу. В конце концов ей сказали, какие документы нужно собрать, сделать фото пострадавшей веранды и сходить в администрацию поселка — компетентные органы должны подтвердить случившееся. Пакет документов нужно было выслать по адресу г. Беломорск, ул. Мерецкова, 11.

В поселковой администрации в словах местной жительницы усомнились:

«Как мы вам дадим подтверждение? Может быть, у вас так и было? Пусть приезжают из Росгосстраха и сами проводят оценку».

Надежда Александровна позвонила участковому, тот сообщил, что выезжает только на ДТП. Все, компетентные органы на этом в поселке закончились.

Соседи помогли сделать фото, собрала нужные документы и отправила по указанному адресу. Страховой агент приехала только через два месяца — тоже сделала фото. Позже выяснилось, что документы, отправленные заказным письмом, почему-то целый месяц пролежали на почте (О, Россия!). Таки образом, после схода снежной лавины прошло три месяца.

Еще несколько звонков в Беломорск и Петрозаводск, в ходе которых выяснилось, что нужно отправить реквизиты сберегательного банка. А так как у Надежды Александровны только доля на дом, вторая у дочери, живущей в Новгородской области, то и от нее тоже нужны документы: копия паспорта и заявление о том, что она отказывается от выплаты в пользу матери. Да-да, отказ от выплаты, которую страховщики и не собирались выплачивать.

Надежда Сидорова поехала в Беломорск. Страховой агент оказалась на месте. Правда, сообщила, что она больше не занимается недвижимостью, надо обращаться к начальнице, но ее сейчас нет. Надежда Александровна вернулась в Летнереченский. Долго и муторно дозванивалась и договаривалась — когда ей можно приехать. Снова заставили делать фото. После схода снежной лавины прошло семь месяцев.

В общем, в конце сентября женщина снова собрала пакет документов и снова отправила его в страховую компанию. В ноябре получила ответ:

«Ваше имущество застраховано по фиксированным вариантам на случай наступления рисков: «пожар», «удар молнии», «стихийные бедствия». Из описания обстоятельств представленного Вами заявления следует, что повреждение Вашего имущества произошло в результате падения снега с крыши дома на стену веранды. Таким образом, произошедшее событие не входит в состав рисков и, как следствие, не может быть признано страховым случаем».

Позвольте, но описание обстоятельств страховщики получили еще девять месяцев назад по телефону! Зачем был весь этот цирк: приезд страхового агента, фотографирование, сбор документов, получение от дочери, живущей в Новгородской области, письменного отказа от выплаты в пользу матери?!

В письме от "Росгосстраха" есть еще приписка: «Обращаем Ваше внимание, что в деле отсутствуют документы, необходимые и достаточные для установления факта, причин, обстоятельств заявленного события и размера ущерба». Это про то, что компетентные органы случившееся не подтвердили. Высокие у них там, в Летнереченском, отношения между властью и местными жителями.

Мы попытались получить комментарии от страховой компании «Росгосстрах». Услышав, что делом интересуются журналисты, нас стали отфутболивать от одного специалиста к другому. У нас нет столько терпения, сколько у Надежды Александровны, поэтому звонить на протяжении семи месяцев не можем. Надеемся, что руководство компании прочитает эту статью и ответит на вопросы: за что вы так с несчастной жительницей Летнереченского Надеждой Александровной Сидоровой? Вы со всеми клиентами так работаете или только с ней?

А по поводу схода снега с крыши нам удалось получить комментарий от другого страховщика:

«Крышу должны чистить. Если в населенном пункте зафиксировано стихийное бедствие, например, длительные снегопады, из-за которых невозможно почистить крышу, в таком случае это может быть страховым случаем. А так это обычная халатность управляющей компании, которая не почистила вовремя крышу. Вы можете подать жалобу на УК".

Во всей этой истории просто поражает человеческое равнодушие, какая-то безалаберность, пофигизм, причем все там хороши: и горе-страховщики, и местная администрация, и участковый. Страшно представить, какие в поселке Летнереченский управляющие компании.

Наверное, прав был герой Андрея Миронова, который в фильме «Берегись автомобиля» в ответ на предложение застраховать автомобиль сказал: «Я не настолько богат, чтобы оплачивать еще и стихийные бедствия».