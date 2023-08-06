06 августа 2023, 15:15
Самосвал перестроился в «Форд» и устроил серьезную аварию на мосту
ДТП на мосту ежду Кукковкой и Древлянкой произошло днем 6 августа, момент попал на видео
Серьезная авария произошла днем 6 августа на мосту между Кукковкой и Древлянкой. Поток машин двигался в сторону Древлянки. Самосвал ехал в левом ряду, вровень с ним двигался легковой автомобиль.
В какой-то момент водитель грузовика показал правый поворотник и перестроился, вытолкнув легковушку из ряда. «Форд» оказался перед самосвалом, после чего его развернуло и ударило в отбойник. Из легковушки выскочил человек и побежал к водителю самосвала.
Момент столкновения запечатлела камера «Сампо». Запись выложили пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Легковой автомобиль получил повреждения. // фото скриншот видео участников VK-паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии»