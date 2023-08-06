Умер бывший вратарь сборной России по футболу

6 августа умер 41-летний бывший вратарь ЦСКА и сборной России по футболу Вениамин Мандрыкин, сообщается в телеграм-канале «ПФК ЦСКА». Клуб принес соболезнования.

Мандрыкин выступал за владикавказский «Спартак», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо».

В составе московской команды трижды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, четыре раза выигрывал Кубок России, в 2005 году завоевал Кубок УЕФА. Мандрыкин провел два матча за сборную России.

В 2010 году вратарь попал в ДТП, получил серьезную траву, с тех пор был прикован к кровати. // фото unsplash.com/Parth Natani