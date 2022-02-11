Самолет Ан-2 разбился на Камчатке

На Камчатке разбился легкомоторный самолет Ан-2. В результате крушения погибли два человека, находившиеся на борту, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что воздушное судно принадлежало частной компании и направлялось с грузом в одно из сел. Самолет упал при взлете в километре от взлетной полосы.

После падения начался пожар. Оба члена экипажа погибли. Их тела уже обнаружены.

Причины трагедии выясняются. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Фото МЧС РФ