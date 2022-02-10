Россиянам рассказали, что делать со старыми гаджетами

Что делать со старым мобильным телефоном, который сломался или просто надоел? Эксперт Роскачества рассказал радио Sputnik об экологичных способах утилизации. По словам старшего специалиста по тестированию цифровых продуктов Сергея Кузьменко, их три.

Смартфон нельзя просто выбросить, потому что в его составе есть токсичные вещества. В частности, это пластик, металлы из аккумулятора, они могут принести вред окружающей среде и людям.

Кузьменко предложил три альтернативы. Можно отнести смартфон в сервисный центр, там его разберут на запчасти. Или сдать на переработку в пункт приема вторсырья.

Третий способ – участие в программе трейд-и, когда старую технику принимают и дают скидку на покупку новой. // Фото: billiondigital /Depositphotos.com