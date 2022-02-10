Инвалид насмерть замерз в своем доме из-за нехватки денег на уголь

Инвалид погиб от холода в собственном доме в городе Белово в Кемеровской области. При пенсии в восемь тысяч рублей у него не было денег на покупку угля, рассказал изданию «Сибдепо» сосед мужчины.

По его словам, год назад тот перенес инсульт, после этого стал инвалидом с пенсией восемь тысяч рублей. Родные ему не помогали, денег на отопление не хватало.

Соседи подкармливали инвалида, приносили хлеб и сахар, суп. Волонтеры помогали и с углем, но ранее мужчина уже замерзал из-за его отсутствия в доме.

Ему ампутировали пальцы и отправили в дом временного пребывания. После возвращения домой сотрудники соцзащиты не привезли мужчине уголь, подчеркнул местный житель.

Он заявил, что в начале года долгое время не заходил к соседу, думал, его нет дома. Потом выяснилось, что тот умер. Собеседник издания рассказал, что сосед несколько дней не топил печь. Правоохранители предположили, что он погиб от холода. // Фото: adonyig/pixabay.com