С завтрашнего дня в Петрозаводске серьезно изменится схема движения

9 марта в Петрозаводске претерпит серьезные изменения схема организации дорожного движения. Это коснется центра города, Кукковки и Древлянки, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Так, будет полностью запрещена остановка на проспекте Ленина: по нечетной стороне между улицами Куйбышева и Пушкинской, по нечетной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.

В ночное время (с 0.00 до 6.00) будет запрещена остановка на проспекте Ленина по четной стороне от улицы Герцена до заездного кармана, по нечетной - до дома №31, а также по нечетной стороне проспекта Ленина от Институтского проезда до улицы Анохина. Постоянно ограничения будут действовать по нечетной стороне от здания №31 до улицы Антикайнена и по четной стороне от улицы Анохина до дома №28.

Полностью будет запрещена остановка по нечетной стороне проспекта Ленина от улицы Анохина до улицы Шотмана и по четной стороне вдоль дома №38 до площади Гагарина. На участке до улицы Шотмана остановка будет запрещена в ночное время (с 0.00 до 6.00).

Постоянные ограничения будут действовать по четной стороне Лесного проспекта от Лососинского шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечетной стороне Комсомольского проспекта от Карельского проспекта (Кукковского кольца) до улицы Ровио, а также на улице Лыжной (между улицами Мончегорской и Ломоносова).

Кроме того, будет запрещена остановка автомобилей на участке улицы Еремеева, на противоположной стороне от Левашовского бульвара. Фото yarnovosti.com