Десять детей заразились коронавирусом в Карелии за сутки

В Карелии за прошедшие сутки возросло общее количество заболевших коронавирусом детей. Это следует из данных, опубликованных на страничке министра здравоохранения РК Михаила Охлопкова во «ВКонтакте».

По состоянию на 8 марта, за весь период пандемии в республике заболел 3951 ребенок. 7 марта сообщалось о 3941 заболевшем ребенке. Таким образом, прирост составил 10 человек.

За все время пандемии в республике Covid-19 подтвердился у 41 748 человек. Умерли 327 пациентов. Это люди, у которых в качестве первоначальной причины смерти указан Covid-19. Фото azatnewstv.am