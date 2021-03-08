Машину скорой помощи в Сегеже использовали не по назначению

Сообщение о том, что в Сегеже машину скорой помощи использовали для утилизации неизвестного груза, подтвердилось. Женщина, ставшая очевидцем событий, передала порталу «Петрозаводск говорит» две видеозаписи, на которых видно, как УАЗ «буханка» СМП подъезжает к местной котельной, после чего из машины выгружают и уносят какие-то коробки.

Наш источник попросил не публиковать эти видео, поскольку боится деанонимизации. Действительно, по записи очень легко определить точку, из которой ведется съемка. Журналист «ПТЗ говорит» изучил оба ролика. На них можно увидеть автомобиль УАЗ, снабженный специальной раскраской и проблесковым маячком. Двое мужчин достают из него коробки с неизвестным содержимым. Иногда для транспортировки даже используют садовую тачку. Судя по количеству «ходок», машина набита доверху. Источник утверждает, что съемка велась 1 марта.

Журналист «ПТЗ говорит» сделал скриншот видео, на основании которого невозможно просчитать место съемки, и отправил его пресс-секретарю Минздрава Карелии. Та, в свою очередь, переправила снимок главному врачу Сегежской ЦРБ Валентине Генераловой. Она признала, что на видео, судя по всему, их машина, но от комментариев отказалась, сообщив, что сейчас этим делом занимается полиция.

Скриншот видео, снятого возле котельной в Сегеже

Ранее Генералова заявила корреспонденту, что машины скорой помощи используются исключительно для оказания медпомощи пациентам

Напомним, 3 марта в Сегеже на контейнерной площадке обнаружили медицинскую документацию. В тот же день районная больница опубликовала сообщение о том, что из архива были похищены документы. О краже сообщили в полицию, которая также привлекалась на место обнаружения документации. // Фото: mayak-gazeta.ru