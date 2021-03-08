Петрозаводчанка восхитила Лазарева и Баскова в шоу на «России-1»

Жительница Петрозаводска Дария Гроссман выступила в популярном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия-1». Девушка покорила членов жюри, но стать победительницей раунда и выйти в финал ей не удалось, сообщает дирекция маркетинга и внешних коммуникаций канала.

Дария исполнила перед сотней членов жюри композицию Empire state of mind, отметив, что она ассоциируется с ее мечтой, и набрала 91 балл. Николай Басков первым отметил необычный тембр 19-летней Дарии. «Ваш голос - это текила с медом! Отправьте мне голосовое сообщение!», - обратился к девушке ведущий шоу.

«Дария, это что-то невероятное. Какой же у вас красивый низкий тембр, и как он вам идет, - восхитился Сергей Лазарев. - Именно такие голоса запоминаются. Это настоящие бриллианты нашего шоу!».

Однако, пройти в финал Дарие не удалось: на этапе дуэли она уступила Анаит Адамян из Сочи. «Твоя история вся впереди!» - подбодрил участницу Николай Басков.