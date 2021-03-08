Весенние морозы идут в Петрозаводск

Начало новой недели выдастся в Петрозаводске морозным. Прогноз синоптиков опубликовала Единая дежурно-диспетчерская служба карельской столицы.

Так, во вторник, 9 марта, в городе температура воздуха опустится до минус 16 - минус 19 градусов. Ветер северо-восточный, 3-7 м/с. Осадков не ожидается.

В среду, 10 марта, в Петрозаводске похолодает до минус 20. Ветер западный, 3-9 м/с. Осадков по-прежнему не будет. Фото mycdn.me