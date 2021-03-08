Дорогие наши, любимые самые прекрасные!

От всего сердца присоединяюсь ко всем поздравлениям, которые вы получаете в канун первого весеннего праздника – 8 Марта!

Желаю всем вам Любви, Любви и еще раз Любви! Потому как ничто – ни деньги, ни общественное положение, ни таланты – не делают человека счастливым так, как это делает ощущение того, что вас любят. Я хочу, чтобы рядом с вами всегда были те, в чьих глазах вы – идеал, гений чистой красоты! И чтобы Любовь, как тонкий аромат, наполняла собой ваш дом и ваше сердце.

Пусть одна ваша рука всегда опирается на крепкое мужское плечо, а за другую всегда держится мягкая и доверчивая детская ладошка! Будьте счастливы!

Андрей Мазуровский