Пожилой мужчина умер от пневмонии в Карелии

В Карелии увеличилось количество жертв внебольничной пневмонии. 7 марта умер еще один человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Скончался мужчина 1931 года рождения. У него имелась сопутствующая соматическая патология. Тест на Covid-19 у погибшего был отрицательным.

Всего за сутки в больницы доставлены 13 человек с таким диагнозом. С начала пандемии болезнь унесла жизни 122 человек. Были госпитализированы 5188 пациентов.

В оперштабе напомнили, что все больные с пневмонией неоднократно проходят тестирование на Covid-19. Фото myseldon.com