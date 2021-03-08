Более ста случаев заражения коронавирусом выявлены в Карелии за сутки

За последние сутки в Карелии коронавирус подтвежден у 107 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Из этого числа заболевших - 106 человек, из них 25 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 180 человек.

Общее число зараженных Covid-19 в республике, согласно данным, опубликованным на странице министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова в соцсети, достигло отметки в 41 748 человек. Фото u-f.ru