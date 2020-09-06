06 сентября 2020, 08:59
С внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы еще четверо
Всем заболевшим пневмонией делают тесты на коронавирус
Четыре человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, об этом сообщил оперативный штаб республики по коронавирусу.
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1211 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.