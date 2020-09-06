06 сентября 2020, 08:59
Общество

С внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы еще четверо

Всем заболевшим пневмонией делают тесты на коронавирус

Четыре человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, об этом сообщил оперативный штаб республики по коронавирусу.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1211 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.

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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом
Республиканский оперативный штаб
внебольничная пневмония