С семи улиц Петрозаводска ночью вывезут снег

В ночь с 17 на 18 января с улиц Петрозаводска планируют вывозить снег. В мэрии сообщили, что специализированная техника с наступлением темноты будет работать на семи улицах города.

Снег увезут с Древлянки, Кукковки, Перевалки, Голиковки и из Центра. работать будут на улицах Еремеева (от улицы Куйбышева до Онежской набережной), Олонецкой (между улицами Островского и Прионежской), Чапаева (от улицы Шотмана до Лесного проспекта), Древлянка (от Лесного проспекта до улицы Попова), Фридриха Энгельса, на проспектах Комсомольском (от улицы Братьев Озеровых до Карельского проспекта) и Александра Невского (от Комсомольского проспекта до улицы Калинина).

В январе кроме компании «ТехРент» к уборке Петрозаводска привлекли еще шесть предприятий. Это Кондопожское ДРСУ, компании «ТТК Недра», «РБК», ИП Александров Дмитрий Александрович, ИП Шириян Анжела Артуровна, ИП Сударченова Маргарита Алексеевна. // Фото: источник