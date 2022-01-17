В школу № 19 в Петрозаводске ищут директора

Директора школы № 19 в Петрозаводске выберут в ходе конкурса. Его уже объявила мэрия, документы от соискателей принимают с 17 января по 17 февраля.

Муниципальное общеобразовательное учреждение находится на улице Птицефабрики. Руководить им должен человек, имеющий профессиональное высшее образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом».

Также у директора должен быть педагогический стаж – не менее пяти лет. Все подробности можно узнать на сайте городской администрации. // Фото: newsprikamie.ru