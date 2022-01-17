Владельца авто с темными стеклами заставили на улице снять тонировку

Автоинспекторы 16 января пресекли нарушение, связанное с излишне затонированными стеклами машины. Водителя на таком автомобиле остановили в карельской столице, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Чрезмерно темные лобовое и боковые стекла не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Они должны пропускать не менее 70 процентов света.

Водитель заплатит 500 рублей штрафа, он также был вынужден на месте растонировать свой автомобиль. // Фото: источник