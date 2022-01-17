17 января 2022, 16:24
Владельца авто с темными стеклами заставили на улице снять тонировку
Автомобилиста с затонированными стеклами остановили и оштрафовали в Петрозаводске
Автоинспекторы 16 января пресекли нарушение, связанное с излишне затонированными стеклами машины. Водителя на таком автомобиле остановили в карельской столице, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Чрезмерно темные лобовое и боковые стекла не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности транспортных средств. Они должны пропускать не менее 70 процентов света.
Водитель заплатит 500 рублей штрафа, он также был вынужден на месте растонировать свой автомобиль. // Фото: источник